Сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности: Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих" на уровне министров обороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих" на уровне министров обороны и главнокомандующих вооруженных сил. Проработали и сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности, передает УНН.

В рамках визита в Киев главы Минобороны Великобритании Джона Гили принял участие в заседании Коалиции желающих на уровне министров обороны и главнокомандующих вооруженных сил. Накануне заседания Коалиции желающих на уровне лидеров государств проработали и сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности - сообщил Шмыгаль.

По его словам, "после недавних атак на Киев мы услышали решительные заявления от всех наших партнеров взять на себя настоящую ответственность за долгосрочную безопасность Украины после достижения договоренностей относительно справедливого мира".

Искренне благодарен Великобритании и Франции за лидерство. Марку Рютте за личный вклад в поддержку Украины, а также всем нашим настоящим друзьям и партнерам за то, что они рядом с нами в этот критический момент - резюмировал Шмыгаль.

Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Напомним

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.