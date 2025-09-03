$41.360.01
3500 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
11407 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13667 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности: Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих" на уровне министров обороны

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих", где обсудили рамку вопросов относительно гарантий безопасности. Партнеры подтвердили готовность взять на себя ответственность за долгосрочную безопасность Украины.

Сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности: Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих" на уровне министров обороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих" на уровне министров обороны и главнокомандующих вооруженных сил. Проработали и сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности, передает УНН.

В рамках визита в Киев главы Минобороны Великобритании Джона Гили принял участие в заседании Коалиции желающих на уровне министров обороны и главнокомандующих вооруженных сил. Накануне заседания Коалиции желающих на уровне лидеров государств проработали и сформировали рамку вопросов относительно гарантий безопасности

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, "после недавних атак на Киев мы услышали решительные заявления от всех наших партнеров взять на себя настоящую ответственность за долгосрочную безопасность Украины после достижения договоренностей относительно справедливого мира".

Искренне благодарен Великобритании и Франции за лидерство. Марку Рютте за личный вклад в поддержку Украины, а также всем нашим настоящим друзьям и партнерам за то, что они рядом с нами в этот критический момент - резюмировал Шмыгаль.

Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"03.09.25, 20:05

Напомним

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.

Антонина Туманова

