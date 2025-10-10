Суд оставил в силе заочный приговор беглому нардепу Одарченко
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор нардепу Андрею Одарченко, признанному виновным в предоставлении неправомерной выгоды. Ему назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор беглому нардепу Андрею Одарченко, которого разоблачили на подкупе высокопоставленного чиновника Государственного агентства по реконструкции, в виде 8 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
Детали
Апелляционная палата ВАКС, 10 октября, завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор ВАКС от 14.11.2024, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (ч. 4 ст. 369 УК Украины).
Суд первой инстанции назначил наказание указанному лицу в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда
Во время рассмотрения судом первой инстанции осужденный был объявлен в государственный и международный розыск, а залог в размере 15 млн грн был взыскан в доход государства.
Дополнение
В ноябре 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе высокопоставленного чиновника Государственного агентства по реконструкции.
В связи с этим Высший антикоррупционный суд арестовал народного депутата Андрея Одарченко с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Впоследствии за Одарченко был внесен залог в размере 15 млн грн.
Прокурор САП сообщала, что нардеп Андрей Одарченко, возможно, покинул Украину через Закарпатье.
Впоследствии в САП сообщали, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и даже обратился в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве.
14 ноября 2024 года ВАКС признал Одарченко виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.