Суд оставил в силе заочный приговор беглому нардепу Одарченко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор беглому нардепу Андрею Одарченко, которого разоблачили на подкупе высокопоставленного чиновника Государственного агентства по реконструкции, в виде 8 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Апелляционная палата ВАКС, 10 октября, завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор ВАКС от 14.11.2024, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Суд первой инстанции назначил наказание указанному лицу в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда