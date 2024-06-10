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Зеленський затвердив склад делегації України на конференцію з відновлення у Берліні

Зеленський затвердив склад делегації України на конференцію з відновлення у Берліні

Київ • УНН

 • 22956 перегляди

Президент Зеленський затвердив склад української делегації на чолі з першим віце-прем'єром Юлією Свириденко для участі в конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня на тлі скандалу навколо звільнення попереднього віце-прем'єра з питань відновлення.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, яка проходитиме 11—12 червня у Берліні. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі 

Згідно з розпорядженням №65/2024-рп, яке опубліковане на сайті ОП, головою делегації буде перша віцепремʼєр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також до складу делегації увійшли:

  • Герман Галущенко — міністр енергетики;
  • Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики;
  • Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.

Окрім того, Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів та технічних працівників.

Контекст 

Скандал навколо цієї події розпочався ще минулого місяця. Так, на Конференції з питань відновлення України повинні були бути присутні топчиновники, зокрема і віцепремʼєр-міністра з відновлення України. Цю посаду обіймав Олександр Кубраков. Проте його звільнили ще 9 травня, а нового віцепремʼєра ще не призначили.

Окрім того, премʼєр України Денис Шмигаль "без пояснення причини" відхилив прохання голови Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафи Найєма про участь в конференції. У зв'язку з цим Наєм подав заяву на звільнення з посади. 

Нагадаємо

Минулого місяця через звільнення віцепремʼєр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова стався курйоз. Зокрема, міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва для зустрічі з Кубраковим, але її довелось скасувати через звільнення посадовця. 

Це справді негарна новина

 - відреагувала Шульце на звільнення Кубракова.
Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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