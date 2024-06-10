Зеленский утвердил состав делегации Украины на конференцию по восстановлению в Берлине
Киев • УНН
Президент Зеленский утвердил состав украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко для участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня на фоне скандала вокруг увольнения предыдущего вице-премьера по вопросам восстановления.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить 11-12 июня в Берлине. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.
Детали
Согласно распоряжению №65/2024-рп, которое опубликовано на сайте ОП, главой делегации будет первая вице — премьер-министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко.
Также в состав делегации вошли:
- Герман Галущенко-министр энергетики;
- Оксана Жолнович-министр социальной политики;
- Александр Камышин-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Виктор Ляшко-министр здравоохранения;
- Сергей Марченко-министр финансов Украины;
- Ольга Стефанишина-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Василий Шкураков-первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- Ростислав Шурма-заместитель руководителя Офиса президента.
Кроме того, Зеленский разрешил главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения ее работы советников, экспертов и технических работников.
Контекст
Скандал вокруг этого события начался еще в прошлом месяце. Так, на конференции по вопросам восстановления Украины должны были присутствовать топчиновники, в том числе и вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Эту должность занимал Александр Кубраков. Однако его уволили еще 9 мая, а нового вице-премьера еще не назначили.
Кроме того, премьер Украины Денис Шмыгаль "без объяснения причины" отклонил просьбу председателя Государственного агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафы Найема об участии в конференции. В связи с этим наем подал заявление на увольнение с должности.
Напомним
В прошлом месяце из-за увольнения вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова произошел курьез. В частности, министр развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев для встречи с Кубраковым, но ее пришлось отменить из-за увольнения чиновника.
Это действительно не красивая новость
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