Зеленский утвердил состав делегации Украины на конференцию по восстановлению в Берлине

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить 11-12 июня в Берлине. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.

Детали

Согласно распоряжению №65/2024-рп, которое опубликовано на сайте ОП, главой делегации будет первая вице — премьер-министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко.

Также в состав делегации вошли:

Герман Галущенко-министр энергетики;

Оксана Жолнович-министр социальной политики;

Александр Камышин-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Виктор Ляшко-министр здравоохранения;

Сергей Марченко-министр финансов Украины;

Ольга Стефанишина-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Василий Шкураков-первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;

Ростислав Шурма-заместитель руководителя Офиса президента.

Кроме того, Зеленский разрешил главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения ее работы советников, экспертов и технических работников.

Контекст

Скандал вокруг этого события начался еще в прошлом месяце. Так, на конференции по вопросам восстановления Украины должны были присутствовать топчиновники, в том числе и вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Эту должность занимал Александр Кубраков. Однако его уволили еще 9 мая, а нового вице-премьера еще не назначили.

Кроме того, премьер Украины Денис Шмыгаль "без объяснения причины" отклонил просьбу председателя Государственного агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафы Найема об участии в конференции. В связи с этим наем подал заявление на увольнение с должности.

Напомним

В прошлом месяце из-за увольнения вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова произошел курьез. В частности, министр развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев для встречи с Кубраковым, но ее пришлось отменить из-за увольнения чиновника.