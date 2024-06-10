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Мустафа Найєм написав заяву про відставку з посади очільника Агентства відновлення

Мустафа Найєм написав заяву про відставку з посади очільника Агентства відновлення

Київ • УНН

 • 44442 перегляди

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, про що повідомив у соцмережах, оприлюднивши відповідний документ, пише УНН.

Деталі

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - написав Найєм у Telegram.

Зі слів Найєма, він "сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах". "Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проектів. Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі", - вказав він.

Довідково

Мустафа-Масі Найєм - народний депутат України VIII скликання, з 2021 по січень 2023 року - заступник міністра інфраструктури України, від 30.01.2023 на підставі розпорядження Кабінету міністрів був призначений на посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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