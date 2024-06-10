Мустафа Найем написал заявление об отставке с должности главы Агентства восстановления

Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, о чем сообщил в соцсетях, обнародовав соответствующий документ, пишет УНН.

Детали

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал Найем в Telegram.

По словам Найема, он "сегодня написал заявление об увольнении и попрощался с командой Агентства и руководителями Служб восстановления в регионах". "Понимая ответственность, которая лежит на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о моем увольнении и передам дела преемникам. Готов сделать все от меня зависящее, чтобы Агентство продолжило реализацию критически важных для страны проектов. Сейчас вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", - указал он.

Справочно

Мустафа-Маси Найем - народный депутат Украины VIII созыва, с 2021 по январь 2023 года - заместитель министра инфраструктуры Украины, от 30.01.2023 на основании распоряжения Кабинета министров был назначен на должность председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.