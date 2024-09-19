ВАКС оголосив у розшук нардепа Одарченка
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Вищий антикорупційний суд України оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Про це УНН повідомляє із посиланням на засідання суду.
"Суд постановив: клопотання прокурора про оголошення в державний та міжнародний розшук задовольнити. Оголосити в державний та міжнародний розшук обвинуваченого Одарченка Андрія Миколайовича (...). Організацію цієї ухвали доручити Національному антикорупційному бюро України", - сказав суддя.
Доповнення
Напередодні прокурорка САП під час судового засідання заявила, що нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном і міг виїхати через Закарпатську область, яку донедавна очолював Микита, з яким у нардепа були "тісні стосунки".
САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа Андрія Одарченка.
Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєма.
Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита в коментарі Суспільному відкинув приченість до можливого виїзду за кордон народного депутата Андрія Одарченка.