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ВАКС оголосив у розшук нардепа Одарченка

ВАКС оголосив у розшук нардепа Одарченка

Київ • УНН

 • 14802 перегляди

Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Вищий антикорупційний суд України  оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Про це УНН повідомляє із посиланням на засідання суду.

"Суд постановив: клопотання прокурора про оголошення в державний та міжнародний розшук задовольнити. Оголосити в державний та міжнародний розшук обвинуваченого Одарченка Андрія Миколайовича (...). Організацію цієї ухвали доручити Національному антикорупційному бюро України", - сказав суддя.

Доповнення 

Напередодні прокурорка САП під час судового засідання заявила, що нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном і міг виїхати через Закарпатську область, яку донедавна очолював Микита, з яким у нардепа були "тісні стосунки".

САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа Андрія Одарченка. 

Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєма.

Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита в коментарі Суспільному відкинув приченість до можливого виїзду за кордон народного депутата Андрія Одарченка. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
sluha-naroduСлуга народу
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
mustafa-naiiemМустафа Найєм
ukrainaУкраїна

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