ВАКС объявил в розыск нардепа Одарченко

Высший антикоррупционный суд Украины объявил в государственный и международный розыск нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заседание суда.



"Суд постановил: ходатайство прокурора об объявлении в государственный и международный розыск удовлетворить. Объявить в государственный и международный розыск обвиняемого Одарченко Андрея Николаевича (...). Организацию этого постановления поручить Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сказал судья.

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Накануне прокурор САП во время судебного заседания заявила, что нардеп Одарченко, вероятно, находится за границей и мог выехать через Закарпатскую область, которую до недавнего времени возглавлял Микитась, с которым у нардепа были "тесные отношения".

САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа Андрея Одарченко.

Одарченко подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найема.



Заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита в комментарии Суспільному отверг причастность к возможному выезду за границу народного депутата Андрея Одарченко.

