ВАКС объявил в розыск нардепа Одарченко
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа Андрея Одарченко. Его подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.
Высший антикоррупционный суд Украины объявил в государственный и международный розыск нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заседание суда.
"Суд постановил: ходатайство прокурора об объявлении в государственный и международный розыск удовлетворить. Объявить в государственный и международный розыск обвиняемого Одарченко Андрея Николаевича (...). Организацию этого постановления поручить Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сказал судья.
Дополнение
Накануне прокурор САП во время судебного заседания заявила, что нардеп Одарченко, вероятно, находится за границей и мог выехать через Закарпатскую область, которую до недавнего времени возглавлял Микитась, с которым у нардепа были "тесные отношения".
САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа Андрея Одарченко.
Одарченко подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найема.
Заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита в комментарии Суспільному отверг причастность к возможному выезду за границу народного депутата Андрея Одарченко.