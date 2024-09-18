Заступник голови ОП Микита заперечує причетність до виїзду нардепа Одарченка - ЗМІ
Київ • УНН
Віктор Микита спростував інформацію про свою причетність до можливого виїзду за кордон нардепа Андрія Одарченка. Раніше прокурорка САП заявила, що Одарченко міг виїхати через Закарпаття, яке очолював Микита.
Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита в коментарі Суспільному відкинув приченість до можливого виїзду за кордон народного депутата Андрій Одарченка, передає УНН.
"Я це вперше чую, що він кудись виїхав. Я з ним знайомий був, як і з кожним іншим депутатом, перебуваючи на посаді. Куди він виїхав, я не знаю", - сказав посадовець.
Раніше прокурорка САП під час судового засідання заявила, що нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном і міг виїхати через Закарпатську область, яку донедавна очолював Микита, з яким у нардепа були "тісні стосунки". Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєма.
У САП ініціювали стягнення застави та розшук нардепа Одарченка18.09.24, 16:45 • 14888 переглядiв