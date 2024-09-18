Замглавы ОП Микита отрицает причастность к выезду нардепа Одарченко - СМИ

Заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микитася в комментарии Суспільному отверг причастность к возможному выезду за границу народного депутата Андрей Одарченко, передает УНН.

«Я это впервые слышу, что он куда-то уехал. Я с ним знаком был, как и с каждым другим депутатом, находясь на должности. Куда он уехал, я не знаю», - сказал чиновник.

Ранее прокурор САП во время судебного заседания заявила, что нардеп Одарченко, вероятно, находится за границей и мог выехать через Закарпатскую область, которую до недавнего времени возглавлял Никита, с которым у нардепа были «тесные отношения». Одарченко подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найема.

У САП ініціювали стягнення застави та розшук нардепа Одарченка