В САП инициировали взыскание залога и розыск нардепа Одарченко

САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления, передает УНН.

Детали

По данным САП, народный депутат Украины IX созыва, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины 18 сентября 2024 года не явился в Высший антикоррупционный суд.

О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос о взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск, добавили в САП.

«Судом принято решение о применении привода к обвиняемому народному депутату на следующее судебное заседание, которое назначено на 19 сентября 2024 года на 08:00», - говорится в сообщении.

В САП отметили, что 22 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС применил к лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога. В связи с внесением залога на народного депутата возложены соответствующие процессуальные обязанности, среди которых сдать свои паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля. В дальнейшем по ходатайству прокурора обязанности судом неоднократно продолжались. Вместе с тем, несмотря на решение суда органами внутренних дел к лицу не было применено электронное средство контроля.

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И хотя в сообщении САП не указано имени нардепа - УНН из собственных источников стало известно, что речь идет об Андрее Одарченко.

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Детали дела

21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении действующему нардепу, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления. Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Установлено, что народный депутат Украины, выразил топ-чиновнику предложение предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение принятия Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено). Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования.

В дальнейшем подозреваемый предоставил топ-чиновнику - лицу, занимающему особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на момент совершения операции было эквивалентно 10 тыс. долларов США.

16 апреля 2024 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

На сегодня рассмотрение обвинительного акта находится на завершающей стадии - 18 сентября 2024 года в судебном заседании был запланирован допрос обвиняемого.

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