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У САП ініціювали стягнення застави та розшук нардепа Одарченка

У САП ініціювали стягнення застави та розшук нардепа Одарченка

Київ • УНН

 • 14888 перегляди

САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа Андрія Одарченка, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Одарченко не з'явився до суду, його місцезнаходження невідоме.

САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа Андрія Одарченка, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, передає УНН.

Деталі

За даними САП, народний депутат України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.

Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук, додали у САП.

"Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00", - йдеться у повідомленні.

У САП наголосили, що 22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. У зв’язку із внесенням застави на народного депутата покладено відповідні процесуальні обов’язки, серед яких здати свої паспорти для виїзду закордон та носити електронний засіб контролю. В подальшому за клопотанням прокурора обов’язки судом неодноразово продовжувались. Разом з тим, попри рішення суду органами внутрішніх справ до особи не було застосовано електронний засіб контролю.

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І хоч у повідомленні САП не вказано імені нардепа - УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про Андрія Одарченка.

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Деталі справи

21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення. Дії нардепа кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.

Установлено, що народний депутат України, висловив топпосадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

У подальшому підозрюваний надав топпосадовцю – особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тис. доларів США.

16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

На сьогодні розгляд обвинувального акту перебуває на завершальній стадії – 18 вересня 2024 року у судовому засіданні було заплановано допит обвинуваченого.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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