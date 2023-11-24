"Слуга" Одарченко вышел из СИЗО: за него внесли 15 млн грн залога

Убийство писателя Вакуленко: известны имена окупантов, причастных к расстрелу

Следствие установило личности российских военнослужащих, причастных к убийству писателя Владимира Вакуленко и трех других лиц, несмотря на трудности в получении свидетельских показаний. Вакуленко был похищен, подвергнут пыткам и застрелен, а исполнителями убийства были названы двое российских солдат, Удоденко и Нескородев.