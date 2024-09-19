Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження

Сьогодні, 19 вересня, на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Про це повідомляє Суспільне Житомир, передає УНН.

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Як пише видання, на сьогоднішній сесії Житомирської міської ради внесли 7 питань, одним з яких було дострокове складання повноважень Житомирським міським головою Сергієм Сухомлином.

Перед початком голосування Сергій Сухомлин розповів про те, чого вдалося досягти на посаді у різних сферах життєдіяльності міста: енергоефективності, розвтку комунального транспорту, ремонтах та модернізації, розвитку спорту, зокрема, футболу та інших напрямках.

Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Я поки що не можу казати, у зв'язку з чим воно приймається. Думаю, десь на наступному тижні все зможу розказати. Коли я прийняв рішення йти на посаду міського голови у 2006 році після Майдану, ми намагалися спочатку комусь підказувати, як робити, а потім вирішили: якщо хочеш щось зробити, зроби це сам — бери на себе відповідальність і дій. Я тоді став депутатом і міської ради, потім обласної, були пропозиції і у Верховну раду. Але я відмовився і пішов у заступники міського голови, щоб подивитися, як зсередини працює система. Вибори 2015 року були для мене викликом. В мене був успішний бізнес і чудова сім'я. Пам'ятаю, як я їздив тоді по дворах для спілкування з людьми на своєму Porsche. Політологи-консультанти тоді казали, що, може, треба простіше, але я сказав, що не буду прикидатися і буду таким, яким є