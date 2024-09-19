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Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження

Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження

Київ • УНН

 • 17318 перегляди

Депутати Житомирської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Він може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Сьогодні, 19 вересня, на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Про це повідомляє Суспільне Житомир, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, на сьогоднішній сесії Житомирської міської ради внесли 7 питань, одним з яких було дострокове складання повноважень Житомирським міським головою Сергієм Сухомлином.

Перед початком голосування Сергій Сухомлин розповів про те, чого вдалося досягти на посаді у різних сферах життєдіяльності міста: енергоефективності, розвтку комунального транспорту, ремонтах та модернізації, розвитку спорту, зокрема, футболу та інших напрямках.

Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Я поки що не можу казати, у зв'язку з чим воно приймається. Думаю, десь на наступному тижні все зможу розказати. Коли я прийняв рішення йти на посаду міського голови у 2006 році після Майдану, ми намагалися спочатку комусь підказувати, як робити, а потім вирішили: якщо хочеш щось зробити, зроби це сам — бери на себе відповідальність і дій. Я тоді став депутатом і міської ради, потім обласної, були пропозиції і у Верховну раду. Але я відмовився і пішов у заступники міського голови, щоб подивитися, як зсередини працює система. Вибори 2015 року були для мене викликом. В мене був успішний бізнес і чудова сім'я. Пам'ятаю, як я їздив тоді по дворах для спілкування з людьми на своєму Porsche. Політологи-консультанти тоді казали, що, може, треба простіше, але я сказав, що не буду прикидатися і буду таким, яким є

- сказав Сухомлин.

Він додав, що не збирався завжди лишатися міським головою.

Коли я розповідав про свої плани, що робитиму для покращення міста, то я говорив також і про те, що не хочу лишатися назавжди міським головою. Я точно не найрозумніший у місті — є люди, хто може виконати цю роботу і краще від мене і дати місту новий імпульс. Дуже вдячний громаді за довіру і вдячний нашим хлопцям та дівчатам на фронті. Дякую всій своїй команді і всім громадським організаціям, які тримали і тримають нас в тонусі. Я не кажу, що ми виконали все, але десь 70-80% заявленого ми виконали

 - додав Сухомлин.

Зазначається, що за "рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина проголосували 32 із 33 депутатів.

Обов'язки міського голови відтепер виконуватиме секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська.

Підписано меморандум про співпрацю між Житомирщиною та штатом Індіана05.09.24, 17:23 • 24836 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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