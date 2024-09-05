Підписано меморандум про співпрацю між Житомирщиною та штатом Індіана

Сьогодні було підписано меморандум про співпрацю між Житомирською областю та американським штатом Індіана. Документ, зокрема передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Україна цінує всю американську підтримку, надану нашій державі та нашим людям. І ми маємо міцну співпрацю не лише на національному рівні – між Україною та США, – а й у відносинах зі штатами Америки, між нашими громадами, між нашими людьми. Все це зміцнює і Україну, і Америку, наші позиції у світі, наші економіки, наші суспільства