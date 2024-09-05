Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и американским штатом Индиана. Документ, в частности предусматривает развитие экономических связей и инвестиций. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Украина ценит всю американскую поддержку, оказанную нашему государству и нашим людям. И мы имеем крепкое сотрудничество не только на национальном уровне - между Украиной и США, - но и в отношениях со штатами Америки, между нашими общинами, между нашими людьми. Все это укрепляет и Украину, и Америку, наши позиции в мире, наши экономики, наши общества - написал Зеленский.

Президент сообщил, что подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана.

"Сегодня подписан еще один важный партнерский документ - Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана. Документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе и высокотехнологичном производстве. Спасибо губернатору штата Индиана Эрику Холкомбу за всестороннюю поддержку Украины", - написал Зеленский.

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