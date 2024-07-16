Украина и Чехия подписали ряд документов по итогам совместных консультаций правительств, в частности о намерениях по сотрудничеству в сфере энергетики и сфере борьбы с преступностью, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Сообщается, что по итогам сегодняшних переговоров Украина и Чехия также подписали еще 5 соглашений и меморандумов:

Соглашение между Украиной и Чехией о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения публичного порядка и безопасности.

Меморандум о намерениях по сотрудничеству в сфере энергетики. В частности, по реализации проекта транспортировки различных видов нефти через нефтепровод "Южная Дружба". Украина также поощряет чешские компании хранить газ в украинских подземных хранилищах и инвестировать в добычу газа в Украине, а также приглашает чешские компании присоединиться к проектам по строительству новой высокоманевренной генерации газа, биотопливных заводов и аккумуляторных систем хранения. Чехия будет способствовать развитию децентрализованной энергетики в Украине.



Меморандум между Государственным космическим агентством Украины и Министерством транспорта Чехии, предусматривающий новый уровень сотрудничества в сфере развития космической промышленности.



Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Управлением представительства правительства по делам собственности.



Меморандум между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Чешской Республики. Среди приоритетных сфер сотрудничества - реализация проектов по строительству реабилитационных центров, оснащение украинских больниц новым современным оборудованием.



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