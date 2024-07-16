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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 14:18  •  10733 просмотра

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Украина и Чехия подписали соглашения о строительстве нового патронного завода в Украине и производстве штурмовых винтовок Colt CZ Group чешской компанией в Украине.

Украина подписала с Чехией соглашения о строительстве нового патронного завода в Украине  и производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой,  передает корреспондент УНН.

"Оборонная промышленность и производство оружия - это один из главных секторов нашего взаимодействия. С премьер-министром Фиалой мы обсудили поставки для украинской армии новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере военно-промышленного комплекса", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере оборонной промышленности.

"В Украине будет построен новый патронный завод, соглашение подписано между  Sellier & Bellot и "Укроборонсервис".  Это важно для обеспечения нашей армии сейчас. Второе соглашение - это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между  Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием", - рассказал Шмыгаль.

В Чехии запустили производство дронов для Украины: большинство работников - украинцы3 июля 2024, 09:39 • 19132 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
petr-fialaПетр Фиала
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
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