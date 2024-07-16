Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

Украина подписала с Чехией соглашения о строительстве нового патронного завода в Украине и производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой, передает корреспондент УНН.

"Оборонная промышленность и производство оружия - это один из главных секторов нашего взаимодействия. С премьер-министром Фиалой мы обсудили поставки для украинской армии новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере военно-промышленного комплекса", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере оборонной промышленности.

"В Украине будет построен новый патронный завод, соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис". Это важно для обеспечения нашей армии сейчас. Второе соглашение - это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием", - рассказал Шмыгаль.

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