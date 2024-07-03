В Чехии компания Ukrainian-Czech Company (UAC) запустила производство дронов для Украины. Речь идет о серийном производстве разведывательных дронов "Leleka-LR" и ударных "Булава". Об этом сообщает E15, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что UAC это филиал частной украинской компании DeViRo, которая с 2014 года занимается разработкой и производством беспилотников военного типа.

Предприятие расположено в чешском городе Колин, а его мощности позволяют обеспечить поставки около сотни разведывательных и ударных беспилотников в год.

Сейчас поставки беспилотной техники из Чехии в Украину являются абсолютным приоритетом. В будущем мы намерены получить решающую долю центральноевропейского рынка в категории средних беспилотников и поставлять продукцию в вооруженные силы стран НАТО и других государств - говорит представитель компании Штефан Фюле.

Сейчас на производстве работает около 80 работников. Подавляющее большинство из них - украинцы. Лишь пятую часть из всего персонала составляют чехи. По словам представителей компании, UAC будет увеличивать количество работников.

В компании подчеркнули, что в ноябре прошлого года предприятие начало пробную эксплуатацию, а уже в апреле - серийное производство. Он добавил, что это буквально военное производство, а эксклюзивный заказчик - Вооруженные силы Украины.

Стоит отметить, что производство дронов начинается с изготовления точной электроники. Целые электронные блоки, материнские платы собираются на мощностях компании силами ее специалистов. Таким образом предприятие собирает и оптические модули. По словам Буланта, другие операции включают литьем в формы, 3D-печать и обработку на станках фюзеляжей и крыльев беспилотников.

Издание добавляет, что дрон "Булава" может быть вооружен кумулятивным зарядом, который пробивает броню толщиной до 400 миллиметров, или осколочно-разрывным зарядом для поражения окопов или командных пунктов.

Напомним

Украина и Чехия договорились о дальнейших шагах для завершения подготовки двустороннего соглашения по безопасности, которое лидеры двух стран должны подписать в ближайшее время.