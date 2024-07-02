Україна та Чехія домовилися про кроки щодо фіналізації безпекової угоди
Київ • УНН
Україна та Чехія домовилися про подальші кроки для завершення підготовки двосторонньої безпекової угоди, яку лідери двох країн мають підписати найближчим часом.
Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди. Сторони домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.
"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави й на виконання Спільної декларації "Групи семи" заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.
"Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом", - інформує ОП.
Доповнення
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомляв, що Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня.