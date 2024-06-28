Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня в Лондоні - Фіала
Київ • УНН
Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня, про що заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня. Про це повідомив Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає УНН.
"Президент України Володимир Зеленський і я вчора домовився, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української безпекової угоди до саміту НАТО у Вашингтоні", - повідомив Фіала.
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За словами прем'єрам Чехії, підписати документ планують 18 липня в Лондоні.
"... ми підпишемо його на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня", - резюмував він.
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