Україна та ЄС підписали безпекову угоду
Київ • УНН
Україна та Європейський Союз підписали угоду про безпеку під час саміту лідерів ЄС, в якому взяли участь президент Зеленський, Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн.
Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду, про що стало відомо з трансляції саміту лідерів ЄС, пише УНН.
Деталі
Участь у церемонії підписання взяли Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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