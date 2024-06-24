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Безпекова угода України та ЄС: ЗМІ розкрили деталі проєкту документа

Київ • УНН

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Європейський Союз та Україна мають намір підписати проект угоди про безпеку під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі 27 червня, який передбачає довгострокову військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, включно з положеннями на випадок майбутньої агресії.

Безпекова угода України та ЄС: ЗМІ розкрили деталі проєкту документа

Радіо Свобода отримали доступ до проєкту безпекової угоди між Україною і Євросоюзом, яку український президент і президент Ради ЄС можуть підписати у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС 27 червня. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі з посиланням на європейського дипломата, який не уповноважені давати коментарі ЗМІ, передає УНН.

Чернетка угоди містить згадки про ухвалені раніше програми фінансової і військової підтримки України, зокрема 50 мільярдів євро, закладені у бюджет ЄС на 2024-2027 роки в рамках програми Ukraine Facility; кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; п’ять мільярдів – на зброю з Фонду допомоги Україні і прибутки від заморожених російських активів.

"Зобов’язання Європейського союзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також більш широкі зобов’язання у сфері безпеки", – йдеться у чернетці угоди.

Документ має два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів. Перший розділ сфокусований на оборонних питаннях і там йдеться про стабільне й довгострокове забезпечення військовою технікою, військову підготовку й оборонну реформу, співпрацю оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку, обмін розвідданими тощо.

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У другому розділі йдеться про ширші зобовʼязання, зокрема, про "майбутнє України і її громадян у Європейському союзі", розмінування і відбудову України, продовження підтримки українських біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спеціального трибуналу для російської політичної верхівки тощо.

"Безпека, стійкість і підтримка оборони, а також макрофінансова, гуманітарна допомога, допомога у відбудові й реформах посилюватимуть одна одну", – йдеться у проєкті документу.

Окремим розділом в угоді окреслений план дій у випадку майбутньої агресії. Зорема, мова йде про термінові консультації, які мають відбутися протягом доби.

"Європейський союз і Україна швидко визначать відповідні наступні кроки відповідно до цих зобов’язань, без шкоди для специфічного характеру політики безпеки й оборони певних держав-членів", – зазначено у документі, який налічує дев’ять сторінок.

Європейські міністри мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань, що відбудеться 25 червня у Люксембурзі.

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Антоніна Туманова

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