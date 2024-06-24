Киев • УНН
Европейский Союз и Украина намерены подписать проект соглашения о безопасности во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе 27 июня, который предусматривает долгосрочную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, включая положения на случай будущей агрессии.
Радио Свобода получили доступ к проекту соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом, которое украинский президент и президент Совета ЕС могут подписать в Брюсселе во время саммита лидеров ЕС 27 июня. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе со ссылкой на европейского дипломата, который не уполномочен давать комментарии СМИ, передает УНН.
Черновик соглашения содержит упоминания о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины, в частности 50 миллиардов евро, заложенные в бюджет ЕС на 2024-2027 годы в рамках программы Ukraine Facility; средства на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов - на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных российских активов.
"Обязательства Европейского союза в области безопасности включают предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Общей политики безопасности и обороны, а также более широкие обязательства в сфере безопасности", - говорится в черновике соглашения.
Документ имеет два основных раздела по безопасности гарантий, каждый из которых насчитывает девять пунктов. Первый раздел сфокусирован на оборонных вопросах и там речь идет о стабильном и долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и т.д.
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Во втором разделе говорится о более широких обязательствах, в частности, о "будущем Украины и ее граждан в Европейском союзе", разминировании и восстановлении Украины, продолжении поддержки украинских беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании специального трибунала для российской политической верхушки и так далее.
"Безопасность, устойчивость и поддержка обороны, а также макрофинансовая, гуманитарная помощь, помощь в восстановлении и реформах будут усиливать друг друга", - говорится в проекте документа.
Отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае будущей агрессии. В частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны состояться в течение суток.
"Европейский союз и Украина быстро определят соответствующие следующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для специфического характера политики безопасности и обороны определенных государств-членов", - говорится в документе, который насчитывает девять страниц.
Европейские министры должны утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам, которое состоится 25 июня в Люксембурге.
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