Завтра Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною та Європейським союзом – ЗМІ
Київ • УНН
За даними ЗМІ, Рада ЄС має намір затвердити текст Угоди про безпеку між Україною та ЄС 25 червня в Люксембурзі.
Завтра, 25 червня у Люксембурзі Рада ЄС повинна затвердити текст безпекової угоди між Україною та ЄС. Про це Суспільному повідомили джерела, пише УНН.
"25 червня Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною та Європейським союзом на засіданні у Люксембурзі", - пише Суспільне.
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Цього тижня Україна підпише ще низку безпекових угод з іншими країнами. Завдяки тим 17 угодам, які були підписані раніше, Україна отримає 32 млрд доларів.