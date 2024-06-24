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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В ОП анонсували нові безпекові угоди на цьому тижні

Київ • УНН

 • 30086 перегляди

На цьому тижні Україна підпише нові угоди про безпеку з іншими країнами. Завдяки тим 17 угодам, які були підписані раніше, Україна отримає 32 млрд доларів.

В ОП анонсували нові безпекові угоди на цьому тижні

Цього тижня Україна підпише ще низку безпекових угод з іншими країнами. Завдяки тим 17 угодам, які були підписані раніше, Україна отримає 32 млрд доларів. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Що стосується угод про безпеку – це також важливий компонент, щоб забезпечити безпеку України. На сьогодні було укладено 17 угод. Можу анонсувати, що на цьому тижні можуть з’явитись нові країни, з якими будть підписані такі угоди", - каже Жовква.

За його словами, з деякими країнами вже закінчили фінальні раунди переговорів.

"Це частина нашої безпеки, адже в кожній угоді виділяється конкретна сума військової підтримки, на цей рік. Ми підрахували, що з 17 угод, які були укладені, понад 32 млрд доларів зафіксовано лише на цей рік, а така підтримка буде тривати наступні 10 років", - додав він.

Жовква розповів, що на фоні нової угоди росії та Північної Кореї, Україна проводить переговори з Південною Кореєю, щодо безпекової угоди. 

Нагадаємо

Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - на полях саміту G7 офіційно підписали угоду про безпеку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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