На этой неделе Украина подпишет еще ряд соглашений по безопасности с другими странами. Благодаря тем 17 соглашениям, которые были подписаны ранее, Украина получит 32 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

"Что касается соглашений о безопасности-это также важный компонент, чтобы обеспечить безопасность Украины. На сегодня было заключено 17. Могу анонсировать, что на этой неделе могут появиться новые страны, с которыми будут подписаны такие соглашения", - говорит Жовква.

По его словам, с некоторыми странами уже закончили финальные раунды переговоров.

"Это часть нашей безопасности, ведь в каждой сделке выделяется конкретная сумма военной поддержки, на этот год. Мы подсчитали, что из 17 сделок, которые были заключены, более 32 млрд долларов зафиксировано только на этот год, такая поддержка будет продолжаться следующие 10 лет", - добавил он.

Жовква рассказал, что на фоне нового соглашения россии и Северной Кореи, Украина проводит переговоры с Южной Кореей, по безопасности соглашения.

Напомним

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности.