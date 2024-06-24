Завтра, 25 июня в Люксембурге Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и ЕС. Об этом Суспільне сообщили источники, пишет УНН.

"25 июня Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом на заседании в Люксембурге", - пишет Суспільне.

Напомним

На этой неделе Украина подпишет еще ряд соглашений по безопасности с другими странами. Благодаря тем 17 соглашениям, которые были подписаны ранее, Украина получит 32 млрд долларов.