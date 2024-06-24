На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель 27 июня для участия в саммите Европейского Союза, на котором, как ожидается, будет подписано соглашение о безопасности между Украиной и ЕС.
В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель для участия в саммите Европейского Союза. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет RMF FM, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Брюсселе неофициально говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в первый день саммита Европейского Союза.
Такая информация циркулирует
Из соображений безопасности эта информация официально никем не подтверждена. Ожидается, что именно тогда будет подписано соглашение о безопасности, переговоры о котором велись месяцами.
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Источники издания говорят, что на церемонии будет присутствовать президент Украины и лидеры стран ЕС. В то же время документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии".
Напомним
В офисе президента заявили , о Украина и Европейский Союз завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшее время.