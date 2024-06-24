На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель для участия в саммите Европейского Союза. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет RMF FM, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Брюсселе неофициально говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в первый день саммита Европейского Союза.

Такая информация циркулирует - рассказал RMF FM высокопоставленный дипломат ЕС.

Из соображений безопасности эта информация официально никем не подтверждена. Ожидается, что именно тогда будет подписано соглашение о безопасности, переговоры о котором велись месяцами.

В ОП анонсировали новые соглашения по безопасности на этой неделе

Источники издания говорят, что на церемонии будет присутствовать президент Украины и лидеры стран ЕС. В то же время документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии".

Напомним

В офисе президента заявили , о Украина и Европейский Союз завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшее время.