На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

  •  87215 просмотра
Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

  •  85146 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  79885 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  90052 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  100110 просмотра
публикации
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  100110 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  228274 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  225627 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  229699 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  217345 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  103714 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  111498 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  105895 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  107469 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  106562 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 15:39  •  5830 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель 27 июня для участия в саммите Европейского Союза, на котором, как ожидается, будет подписано соглашение о безопасности между Украиной и ЕС.

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель для участия в саммите Европейского Союза. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет RMF FM, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что в Брюсселе неофициально говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в первый день саммита Европейского Союза.

Такая информация циркулирует

- рассказал RMF FM высокопоставленный дипломат ЕС.

Из соображений безопасности эта информация официально никем не подтверждена. Ожидается, что именно тогда будет подписано  соглашение о безопасности, переговоры о котором велись месяцами.

В ОП анонсировали новые соглашения по безопасности на этой неделе24 июня 2024, 13:33 • 24419 просмотров

Источники издания говорят, что на церемонии будет присутствовать президент Украины и лидеры стран ЕС. В то же время документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии".

Напомним

В офисе президента заявили , о Украина и Европейский Союз завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшее время. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  58042 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  78807 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  98020 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  84015 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  64138 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  43259 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  42682 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  38440 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160555 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  144360 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Популярные

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  100110 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  90052 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  79885 просмотра
Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

  •  85146 просмотра
Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

  •  87215 просмотра

Публикации

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  100110 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  228274 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  225627 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  229699 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  217345 просмотра

Война

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами: по меньшей мере 4 человека ранены

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами: по меньшей мере 4 человека ранены

  •  0 просмотра
Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

  •  4585 просмотра
На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

  •  6651 просмотра
Партизаны разведали место постоянной дислокации 810 бригады морской пехоты в Казачьей бухте: детали

Партизаны разведали место постоянной дислокации 810 бригады морской пехоты в Казачьей бухте: детали

  •  6995 просмотра
В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

  •  13612 просмотра

политика

Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

  •  4585 просмотра
На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

  •  6651 просмотра
Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома

Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома

  •  6800 просмотра
Правительство ФРГ не поддерживает репатриацию украинских беженцев, но призывает их "зарабатывать на жизнь"

Правительство ФРГ не поддерживает репатриацию украинских беженцев, но призывает их "зарабатывать на жизнь"

  •  11308 просмотра
мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  34914 просмотра

Война

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами: по меньшей мере 4 человека ранены

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами: по меньшей мере 4 человека ранены

  •  0 просмотра
Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

  •  4585 просмотра
На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

  •  6651 просмотра
Партизаны разведали место постоянной дислокации 810 бригады морской пехоты в Казачьей бухте: детали

Партизаны разведали место постоянной дислокации 810 бригады морской пехоты в Казачьей бухте: детали

  •  6995 просмотра
В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

  •  13612 просмотра

политика

Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

Завтра Совет ЕС должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским союзом – СМИ

  •  4585 просмотра
На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

На этой неделе Зеленский посетит саммит ЕС, где Украина подпишет соглашение по безопасности с Евросоюзом - СМИ

  •  6651 просмотра
Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома

Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома

  •  6800 просмотра
Правительство ФРГ не поддерживает репатриацию украинских беженцев, но призывает их "зарабатывать на жизнь"

Правительство ФРГ не поддерживает репатриацию украинских беженцев, но призывает их "зарабатывать на жизнь"

  •  11308 просмотра
мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  34914 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  97698 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  103203 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  113513 просмотра

Экономика

Графики отключений завтра будут действовать в течение всего дня

Графики отключений завтра будут действовать в течение всего дня

  •  4824 просмотра
В мае предприниматели получили кредитов на 2,4 млрд гривен

В мае предприниматели получили кредитов на 2,4 млрд гривен

  •  4568 просмотра
Зимой украинцам могут давать свет по 8-10 часов в день, если температура воздуха будет 0°C - нардеп

Зимой украинцам могут давать свет по 8-10 часов в день, если температура воздуха будет 0°C - нардеп

  •  14962 просмотра
Почему технологический опыт Украины нужен Европе: Сергей Токарев поделился инсайтами из The Ukraine Tech Summit в Лондоне

Почему технологический опыт Украины нужен Европе: Сергей Токарев поделился инсайтами из The Ukraine Tech Summit в Лондоне

  •  17773 просмотра
"Транспортный безвиз": фуры должны вернуться в Украину за обновленными документами

"Транспортный безвиз": фуры должны вернуться в Украину за обновленными документами

  •  18852 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  16003 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  19409 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  22187 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  101260 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

  •  40136 просмотра