Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекової угоди - Офіс президента
Київ • УНН
Україна та Європейський Союз завершили роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди, яка буде підписана найближчим часом за підсумками заключного раунду переговорів між заступником Глави Офісу Президента України Ігорем Жовквою та заступником Генерального секретаря ЄС з питань миру, безпеки та оборони Чарльзом Фрісом.
Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.
Деталі
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.
Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року
Зазначається, що команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що безпекова угода, підписана між Україною та США, стала епохальною подією, адже Україна тепер має підписані такі угоди з усіма країнами G7.