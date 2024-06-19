Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по безопасности соглашения с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года - резюмировали в Офисе президента.

Отмечается, что команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время.

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Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что соглашение по безопасности, подписанное между Украиной и США, стало эпохальным событием, ведь Устрана теперь имеет подписанные такие соглашения со всеми странами G7.