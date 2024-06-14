Єрмак: "Сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії для України з усіма країнами G7"

Безпекова угода, підписана між Україною та США, стала епохальною подією, адже Україна тепер має підписані такі угоди з усіма країнами G7. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

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Угода зі США закрила всю "сімку". Тобто, сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії для України з усіма країнами G7. Безумовно це історична угода, тому що це потужна зі змістовною з юридично зобов’язуючою частиною угода між Україною та США за всю нашу історію незалежності. І вона дійсно стала такою епохальною подією. Вона не тільки про час війни. США і Україна стали де-юре союзниками і на сьогодні, і на майбутнє. США зобов'язуються підтримувати Україну весь цей період і вона передбачає, і говорить про всі необхідні елементи, які важливі для нашої оборонної спроможності, які важливі для нашого спільного виробництва і дуже детально розписані моменти, пов’язані із системами ППО і винищувачів