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Єрмак: "Сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії для України з усіма країнами G7"

Єрмак: "Сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії для України з усіма країнами G7"

Київ • УНН

 • 35993 перегляди

Наразі Україна підписала угоди про гарантії безпеки з усіма країнами "Групи Семи", включаючи знакову угоду зі Сполученими Штатами.

Безпекова угода, підписана між Україною та США, стала епохальною подією, адже Україна тепер має підписані такі угоди з усіма країнами G7. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Угода зі США закрила всю "сімку". Тобто, сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії для України з усіма країнами G7. Безумовно це історична угода, тому що це потужна зі змістовною з юридично зобов’язуючою частиною угода між Україною та США за всю нашу історію незалежності. І вона дійсно стала такою епохальною подією. Вона не тільки про час війни. США і Україна стали де-юре союзниками і на сьогодні, і на майбутнє. США зобов'язуються підтримувати Україну весь цей період і вона передбачає, і говорить про всі необхідні елементи, які важливі для нашої оборонної спроможності, які важливі для нашого спільного виробництва і дуже детально розписані моменти, пов’язані із системами ППО і винищувачів

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що угода не лише про військову співпрацю, а і про підтримку економіки, санкційної політики, використання заморожених російських активів.

"Тобто, можна сказати, що угода змістовна, дуже детальна", - додав Єрмак.

Також він наголосив, що угода передбачає, що партнери, в тому числі і США, бачать майбутнє України в НАТО.

Нагадаємо

Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - на полях саміту G7 офіційно підписали угоду про безпеку.

Павло Башинський

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