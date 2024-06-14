Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"

Соглашение по безопасности, подписанное между Украиной и США, стало эпохальным событием, ведь Украина теперь имеет подписанные такие соглашения со всеми странами G7. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Соглашение с США закрыло всю "семерку". То есть, сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7. Безусловно, это историческое соглашение, потому что это мощное с содержательной с юридически обязывающей частью соглашение между Украиной и США за всю нашу историю независимости. И оно действительно стало таким эпохальным событием. Оно не только о времени войны. США и Украина стали де-юре союзниками и на сегодня, и на будущее. США обязуются поддерживать Украину весь этот период и оно предусматривает, и говорит обо всех необходимых элементах, которые важны для нашей оборонной способности, которые важны для нашего совместного производства и очень подробно расписаны моменты, связанные с системами ПВО и истребителей - сказал Ермак.

Он отметил, что соглашение не только о военном сотрудничестве, а и о поддержке экономики, санкционной политики, использовании замороженных российских активов.

"То есть, можно сказать, что соглашение содержательное, очень детальное", - добавил Ермак.

Также он подчеркнул, что соглашение предусматривает, что партнеры, в том числе и США, видят будущее Украины в НАТО.

Напомним

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности.