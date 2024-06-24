Цього тижня Зеленський відвідає саміт ЄС, де Україна підпише безпекову угоду з Євросоюзом - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель 27 Червня для участі в саміті Європейського Союзу, на якому, як очікується, буде підписано угоду про безпеку між Україною та ЄС.
У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель для участі у саміті Європейського Союзу. Про це з посиланням на власні джерела пише RMF FM, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в Брюсселі неофіційно говорять про те, що президент України Володимир Зеленський прибуде в перший день саміту Європейського Союзу.
Така інформація циркулює
З міркувань безпеки ця інформація офіційно ніким не підтверджена. Очікується, що саме тоді буде підписана безпекова угода, переговори про яку вели місяцями.
В ОП анонсували нові безпекові угоди на цьому тижні24.06.24, 16:33 • 30086 переглядiв
Джерела видання кажуть, що на церемонії буде присутній президент України та лідери країн ЄС. Водночас документ має бути підписаний "на рівні глав дипломатії".
Нагадаємо
В Офісі президента заявили, що Україна та Європейський Союз завершили роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди, яка буде підписана найближчим часом.