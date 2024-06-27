В Киеве и области разоблачили более 300 нелегальных мигрантов: почти сотню из них депортируют 2 часа назад • 11825 просмотра

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