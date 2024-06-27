Лидеры Европейского союза должны согласовать в четверг стратегический курс ЕС и определиться относительно руководителей институтов блока на следующие пять лет, уделяя особое внимание помощи Украине противостоять россии и укреплению собственной обороны ЕС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лидеры 27 стран ЕС, как ожидается, начнут свой двухдневный саммит 27 июня с подписания соглашения по безопасности с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать свою поддержку стране, которая уже третий год борется с вторжением москвы.

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Лидеры ЕС, пишет издание, подтвердят свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно, подчеркнув, что "россия не должна одержать победу" и что Украина должна вернуть земли, аннексированные москвой, говорится в проектах выводов, подготовленных к саммиту.

Они также попросят институты ЕС проработать детали кредита для Украины в 50 миллиардов евро, который будет обслуживаться за счет прибыли, полученной от активов российского центрального банка, замороженных на Западе после вторжения москвы.

Также лидеры намерены согласовать на саммите "стратегическую повестку дня" ЕС, частью которой должны стать инвестиции в оборону. Как пишет издание, это документ, который даст знать институтам ЕС, на чем европейские правительства хотят, чтобы они сосредоточили свое внимание в течение своего срока полномочий в 2024-2029 годах.

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Помимо обороны, проект стратегической программы, с которым ознакомилось агентство Reuters, призывает повысить конкурентоспособность ЕС, чтобы лучше противостоять экономическому давлению со стороны Китая и США, а также подготовить блок, в который войдут Украина, Молдова и Западные Балканы, к расширению.

На повестке дня, пишет издание, также - помочь следующему главе Европейской комиссии, работа которого начнется в октябре, подготовить рабочую программу. Ожидается, что 27 лидеров стран блока выдвинут кандидатуру Урсула фон дер Ляйен из Германии на второй срок в качестве президента Еврокомиссии.

В рамках пакета, согласованного тремя проевропейскими центристскими политическими группами, бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет председательствовать в Европейском совете лидеров ЕС, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас будет руководителем внешней политики.

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Три группы – правоцентристская, левоцентристская и либералы – имеют необходимое большинство для утверждения пакета на саммите. Но некоторое сопротивление все еще может быть, поскольку премьер-министр Италии Джорджа Мелани и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикуют соглашение, указывает издание.