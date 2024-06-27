Украина и Европейский Союз подпишут соглашение по безопасности в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров блока. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

детали

Соглашение гарантирует Киеву продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на долгие годы. А также содержит обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти отраслях политики безопасности и обороны - включая поставку оружия, военной подготовкой, сотрудничеством в оборонной промышленности и разминировании.

В случае "будущей агрессии" в документе говорится, что ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации по потребностям Киева и "быстро определить" следующие шаги в соответствии с обязательствами.

Официальные лица говорят, что такие соглашения не являются тем же, что и пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Дополнение

Ожидается, что Зеленский подпишет соглашение на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, подписанные между Украиной и ее союзниками, поскольку он продолжает защиту от вторжения России.

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа