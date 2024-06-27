Україна і ЄС підпишуть пакт про безпеку, що гарантує довгострокову військову допомогу - Reuters
Київ • УНН
Україна і Європейський союз підпишуть угоду про безпеку, що гарантує довгострокові поставки зброї, військову підготовку та іншу допомогу Україні в галузі безпеки.
Україна та Європейський Союз підпишуть угоду з безпеки у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів блоку. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Угода гарантує Києву продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на довгі роки. А також містить зобов'язання ЄС щодо надання допомоги Україні в дев'яти галузях політики безпеки та оборони - включно з постачанням зброї, військовою підготовкою, співпрацею в оборонній промисловості та розмінуванні.
У разі "майбутньої агресії" в документі йдеться, що ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов’язань.
Офіційні особи кажуть, що такі угоди не є тим самим, що і пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов’язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.
Доповнення
Очікується, що Зеленський підпише угоду на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Пакт має на меті доповнити подібні угоди, підписані між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захист від вторгнення Росії.
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