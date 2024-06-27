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Україна і ЄС підпишуть пакт про безпеку, що гарантує довгострокову військову допомогу - Reuters

Київ • УНН

 • 29126 перегляди

Україна і Європейський союз підпишуть угоду про безпеку, що гарантує довгострокові поставки зброї, військову підготовку та іншу допомогу Україні в галузі безпеки.

Україна і ЄС підпишуть пакт про безпеку, що гарантує довгострокову військову допомогу - Reuters

Україна та Європейський Союз підпишуть угоду з безпеки у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів блоку. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Угода гарантує Києву продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на довгі роки. А також містить зобов'язання ЄС щодо надання допомоги Україні в дев'яти галузях політики безпеки та оборони - включно з постачанням зброї, військовою підготовкою, співпрацею в оборонній промисловості та розмінуванні.

У разі "майбутньої агресії" в документі йдеться, що ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов’язань.

Офіційні особи кажуть, що такі угоди не є тим самим, що і пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов’язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

Доповнення

Очікується, що Зеленський підпише угоду на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Пакт має на меті доповнити подібні угоди, підписані між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захист від вторгнення Росії.

Безпекова угода України та ЄС: ЗМІ розкрили деталі проєкту документа24.06.24, 21:22 • 71180 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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