Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали в среду Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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В письме к председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в четверг, лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту блока из 27 стран и 450-миллионным населением, также потребует финансовой поддержки всех членов.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз", – говорится в письме четырех лидеров.

Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.

В письме отмечается, что масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют "целенаправленных действий ЕС для их политической и финансовой поддержки".

Лидеры четырех стран также считают, что планирование и строительство оборонительной линии на восточной границе ЕС должно происходить в координации с НАТО и его военными требованиями.

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