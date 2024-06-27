Польща та країни Балтії закликають ЄС побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю
Київ • УНН
Польща, Литва, Латвія і Естонія закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж свого кордону з Росією і Білоруссю для захисту блоку від військових і гібридних загроз, що вимагає фінансової підтримки від усіх членів.
Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали в середу Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви. Про це пише Reuters, передає УНН.
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У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі в четвер, лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю, заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.
"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз", – йдеться в листі чотирьох лідерів.
Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.
У листі зазначається, що масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають "цілеспрямованих дій ЄС для їхньої політичної і фінансової підтримки".
Лідери чотирьох країн також вважають, що планування і будівництво оборонної лінії на східному кордоні ЄС має відбуватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.
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