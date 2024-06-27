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Польща та країни Балтії закликають ЄС побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю

Київ • УНН

 • 96586 перегляди

Польща, Литва, Латвія і Естонія закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж свого кордону з Росією і Білоруссю для захисту блоку від військових і гібридних загроз, що вимагає фінансової підтримки від усіх членів.

Польща та країни Балтії закликають ЄС побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали в середу Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі в четвер, лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю, заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз", – йдеться в листі чотирьох лідерів.

Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

У листі зазначається, що масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають "цілеспрямованих дій ЄС для їхньої політичної і фінансової підтримки".

Лідери чотирьох країн також вважають, що планування і будівництво оборонної лінії на східному кордоні ЄС має відбуватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.

Польща підняла в повітря військові літаки на тлі російських ударів по Україні22.06.24, 05:02 • 112439 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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