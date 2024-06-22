Польща підняла в повітря військові літаки на тлі російських ударів по Україні

Польща підняла в повітря військову авіацію через нову повітряну атаку російських окупантів по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.

Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі.

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу Шахед і балістичних ракет, які наносяться по об’єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України.

Остання така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 13 на 14 червня цього року.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно моніторить ситуацію.