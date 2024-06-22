Польша подняла в воздух военную авиацию из-за новой воздушной атаки российских оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзнических самолетов в нашем воздушном пространстве.

сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с ударами с использованием крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа Шахед и баллистических ракет, которые наносятся по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины.

последняя такая усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по Западной Украине, была зафиксирована в ночь с 13 на 14 июня этого года.

начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а оперативное командование RSZ постоянно мониторит ситуацию.