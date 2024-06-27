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Лідери ЄС збираються на саміт: очікуються безпекова угода з Україною, погодження топ-посад та стратегічний порядок денний з акцентом на оборону

Київ • УНН

 • 48884 перегляди

Лідери Європейського Союзу мають узгодити у четвер стратегічний курс ЄС та визначитися щодо керівників інституцій блоку на наступні п'ять років, приділяючи особливу увагу допомозі Україні протистояти росії та зміцненню власної оборони ЄС.

Лідери ЄС збираються на саміт: очікуються безпекова угода з Україною, погодження топ-посад та стратегічний порядок денний з акцентом на оборону

Лідери Європейського Союзу мають узгодити у четвер стратегічний курс ЄС та визначитися щодо керівників інституцій блоку на наступні п'ять років, приділяючи особливу увагу допомозі Україні протистояти росії та зміцненню власної оборони ЄС, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Лідери 27 країн ЄС, як очікується, розпочнуть свій дводенний саміт 27 червня із підписання безпекової угоди з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати свою підтримку країні, яка вже третій рік бореться із вторгненням москви.

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Лідери ЄС, пише видання, підтвердять свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, наголосивши, що "росія не повинна перемогти" і що Україна має повернути землі, анексовані москвою, ідеться у проектах висновків, підготовлених до саміту.

Вони також попросять інституції ЄС опрацювати деталі кредиту для України в 50 мільярдів євро, який обслуговуватиметься за рахунок прибутку, отриманого від активів російського центрального банку, заморожених на Заході після вторгнення москви.

Також лідери мають намір узгодити на саміті "стратегічний порядок денний" ЄС, частиною якого мають стати інвестиції в оборону. Як пише видання, це документ, який дасть знати інституціям ЄС, на чому європейські уряди хочуть, щоб вони зосередили свою увагу протягом свого терміну повноважень 2024-2029 років.

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Окрім оборони, проект стратегічної програми, з яким ознайомилося агентство Reuters, закликає підвищити конкурентоспроможність ЄС, щоб краще протистояти економічному тиску з боку Китаю та США, а також підготувати блок, до якого увійдуть Україна, Молдова та Західні Балкани, до розширення.

На порядку денному, пише видання, також - допомогти наступному очільнику Європейської комісії, робота якого розпочнеться у жовтні, підготувати робочу програму. Очікується, що 27 лідерів країн блоку висунуть кандидатуру Урсули фон дер Ляєн з Німеччини на другий термін як президента Єврокомісії.

У межах пакету, узгодженого трьома проєвропейськими центристськими політичними групами, колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта головуватиме в Європейській раді лідерів ЄС, а прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас буде керівником зовнішньої політики.

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Три групи – правоцентристська, лівоцентристська та ліберали – мають необхідну більшість для схвалення пакету на саміті. Але деякий опір все ще може бути, оскільки прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан критикують угоду, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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