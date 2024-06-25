Фон дер Ляєн, Кошту і Каллас погодили як очільників Єврокомісії, Євроради і дипломатії ЄС - Politico
Київ • УНН
Шість лідерів ЄС погодилися з тим, що Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта і Кая Каллас повинні отримати посади очільників в Європейській комісії, Європейській раді та зовнішньополітичній службі відповідно.
Шість лідерів ЄС, які ведуть переговори про найвищі посади в блоці, досягли угоди, що Урсула фон дер Ляєн з Німеччини, Антоніу Кошта з Португалії та Кая Каллас з Естонії мають отримати найвищі посади в Європейській комісії, Європейській раді та зовнішньополітичній службі відповідно, з посиланням на п'ять чиновників ЄС повідомляє Politico, пише УНН.
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До шести учасників переговорів, як вказано, входять прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (від Європейської народної партії), прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і канцлер Німеччини Олаф Шольц (від соціалістів), а також президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте ( від лібералів).
Наступним кроком стане зустріч лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, на якій три імені будуть представлені главам держав та урядів на затвердження, вказує видання.
Один із чиновників сказав, що прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні не сподобається, що вона (знову) не брала участі в переговорах. Тим не менш, Італія, ймовірно, отримає дуже "високий портфель" у наступній Європейській комісії.
Той самий чиновник сказав: "Тепер, коли вони згодні, це [має легко пройти] через Європейську раду".
Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у соціальних мережах після того, як у вівторок з'явилися новини про це, що угода, яку ЄНП "уклала з лівими та лібералами, суперечить усьому, на чому ґрунтувався ЄС. Замість інклюзії вона сіє насіння поділу. Вищі посадові особи ЄС мають представляти кожну державу-член, а не лише лівих та лібералів!".
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