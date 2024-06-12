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Швидке узгодження навколо "великої четвірки": Politico дізналося, хто претендує на найвищі керівні посади в ЄС

Київ • УНН

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У ЄС відзначають консенсус, що швидко формується, щодо бажаних імен на вищі керівні посади в ЄС: називають Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президента Європейської комісії, Антоніу Кошту як президента Європейської ради, Роберту Метсолу як главу Європейського парламенту та Каю Каллас як главу дипломатії ЄС.

У ЄС відзначають консенсус, що швидко формується, щодо бажаних імен на вищі керівні посади в блоці: називають Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президента Європейської комісії, Антоніу Кошту як президента Європейської ради, Роберту Мецолу як очільницю Європейського парламенту та Каю Каллас як очільницю дипломатії ЄС, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Незвично швидко формується консенсус щодо бажаних імен для засідання за столом лідерів ЄС: німкеня Урсула фон дер Ляєн на другий термін у ролі президента Європейської комісії, Антоніу Кошта з Португалії у ролі президента Європейської ради, Роберта Мецола з Мальти у ролі голови Європейського парламенту та Кая Каллас з Естонії у ролі голови зовнішньополітичного відомства", - пише видання.

Хоча нічого ще не "викарбувано в камені", план угоди очікують під час неформальної вечері, наміченої для лідерів блоку на 17 червня, повідомили виданню вісім європейських посадовців і дипломатів.

"Постукайте по дереву, але цього разу все може піти відносно швидко", - сказав один із чиновників ЄС, хоча й попередив, що офіційну угоду, ймовірно, не буде укладено доти, доки лідери не зустрінуться знову 27-28 червня.

Частково причина оптимізму з приводу термінів, як зазначено, "полягає в тому, що у президента Франції Еммануеля Макрона буде мало можливостей для його звичайних трюків як великого руйнівника".

"У дні, коли французькі ліберали і Макрон, один із головних посередників у дискусії про вищі посади, зазнали нищівної поразки від крайніх правих на виборах до ЄС, його переговорні повноваження в Брюсселі було підірвано. Його увага зараз зосереджена на дострокових виборах, які він призначив у Франції, а не на робочих місцях у Брюсселі", - пише видання.

У поєднанні з війною росії проти України і потенційним поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому після листопадових виборів у США Європа не може дозволити собі внутрішні торги на шкоду стабільності, заявили європейські чиновники і дипломати.

Швидке дипломатичне узгодження навколо "Великої четвірки" різко контрастує з очікуваннями перед європейськими виборами, коли Брюссель гудів чутками про те, що Макрон розглядає альтернативи фон дер Ляєн на посаді очільниці виконавчої влади ЄС, зазначає видання.

Справді, швидкість досягнення консенсусу навіть змусила деяких дипломатів побоюватися можливого повороту подій. "Що більше оптимізму я чую, то більше я нервую", - сказав один дипломат ЄС.

Президент Єврокомісії

Європейська народна партія, яка залишається найбільшою політичною силою після європейських виборів, як повідомляється, хоче гарантувати другий п'ятирічний мандат фон дер Ляєн. "Оскільки Макрон зосереджений на своїх внутрішньополітичних негараздах, лідери континенту майже напевно проштовхнуть її", - пише видання.

"Лідери не можуть обійти її, навіть ті, хто цього хоче, - сказав інший представник ЄС. - Вона їхній головний кандидат, вони найбільша партія. Вона буде першопроходцем".

Президент Євроради

Соціалісти, друга за величиною група в Європейському парламенті і ключова частина нинішньої центристської коаліції, як зазначено, "претендують на лідерство в Європейській раді, що представляє 27 країн-членів ЄС".

"Кошта є явним лідером у перегонах на наступника нинішнього президента Європейської ради Шарля Мішеля - настільки, що дипломати вже розмірковують над тим, хто стане головою його апарату, якщо він отримає цю посаду", - пише видання.

"Але справу ще не вирішено: кандидатство Кошти все ще може бути ускладнене його юридичними проблемами", - пише видання, посилаючись на історію, коли в листопаді минулого року Кошта подав у відставку з посади прем'єр-міністра після того, як прокуратура назвала його офіційним підозрюваним у широкомасштабному розслідуванні торгівлі впливом. 

Жодних обвинувачень Кошті висунуто не було, але прокуратура не припинила розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра.

"Багато європейських столиць більше не розглядають судову справу проти Кошти як перешкоду для його переїзду до Брюсселя. У нього хороші робочі відносини з фон дер Ляєн, і європейські лідери загалом його люблять", - вказує видання.

За словами одного французького чиновника, Макрону подобається франкомовний колишній прем'єр-міністр Португалії, з яким він любить брати участь в інтелектуальних дискусіях.

"Але португальська правова система рухається повільно, і хоча розслідування щодо Кошти триває, його юридичні проблеми можуть бути підняті скандинавськими країнами, які прагнуть підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Данії від соціалістів Метте Фредеріксен, чиє ім'я спливало в розмовах у Брюсселі кілька місяців", - зазначає видання.

Очільник дипломатії

За словами чотирьох чиновників, найбільш невизначеною посадою наразі є посада очільника зовнішньополітичного відомства. "Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас придивляється до цієї посади, і, будучи жінкою-лібералом зі Східної Європи та національним лідером, вона була б майже ідеальним вибором для лібералів, які обирають наступника Жозепа Борреля", - пише видання.

"Напередодні європейських виборів країни ЄС, які не мають великого досвіду російської агресії, скептично ставилися до її різких антикремлівських позицій. Деякі західні лідери побоювалися, що Каллас може зосередитися виключно на росії і не приділяти достатньої уваги іншим регіонам, особливо Близькому Сходу й Африці. Але відтоді ця опозиція вщухла, оскільки Каллас ідеально вписується в нинішню головоломку робочих місць географічно, політично і дипломатично", - ідеться в публікації.

Президент Європарламенту

Найпростішою з чотирьох номінацій, як повідомляється, буде надання ще одного терміну на два з половиною роки чинній голові Європейського парламенту Роберті Мецолі, яка є членом ЄНП. Але останнє слово за цим рішенням залишається за самим парламентом, а не за лідерами ЄС.

Про що можуть торгуватися

"Найближчими днями на неформальній вечері та саміті європейські лідери торгуватимуться з фон дер Ляєн, щоб домогтися поступок в обмін на їхню підтримку, пропонуючи підтримку в обмін на ключові портфелі в наступній Європейській комісії", - пише видання.

"Це глави держав і урядів. Вони приїжджають до Брюсселя не тільки для того, щоб укласти угоду", - сказав третій дипломат ЄС.

Видання зазначає, що навіть якщо Європейська рада швидко досягне угоди щодо питання про посади на найвищому рівні, все ще залишається питання в Європейському парламенті, який може проголосувати за другий п'ятирічний термін для фон дер Ляєн уже 18 липня.

"В обговореннях на вищі посади завжди є сюрпризи", - сказав четвертий дипломат ЄС.

Фон дер Ляєн, як зазначено, потрібен 361 член Європейського парламенту для схвалення другого п'ятирічного терміну. Хоча її нинішня коаліція отримала 400 місць, партійні чиновники попереджають, що принаймні 10 відсотків можуть не проголосувати за чинного президента, що потенційно позбавить її більшості.

"Не хвилюйтеся, ми ще не там", - вказав при цьому ще один дипломат ЄС.

Вибори в ЄС: оновлено розподіл місць у Європарламенті на основі попередніх результатів10.06.2024, 15:46 • 16533 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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