В ЕС отмечают быстро формирующийся консенсус относительно предпочтительных имен на высшие руководящие посты в ЕС: называют Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии, Антониу Кошту в качестве президента Европейского совета, Роберту Метсолу в качестве главы Европейского парламента и Кайю Каллас в качестве главы дипломатии ЕС, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Необычно быстро формируется консенсус относительно предпочтительных имен для заседания за столом лидеров ЕС: немка Урсула фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии, Антониу Кошта из Португалии в качестве президента Европейского совета, Роберта Метсола из Мальты в качестве главы Европейского парламента и Кая Каллас из Эстонии в качестве главы внешнеполитического ведомства", - пишет издание.

Хотя ничего еще не "высечено в камне", план соглашения ожидается во время неформального ужина, намеченного для лидеров блока на 17 июня, сообщили изданию восемь европейских чиновников и дипломатов.

"Постучите по дереву, но на этот раз все может пойти относительно быстро", - сказал один из чиновников ЕС, хотя и предупредил, что официальное соглашение, вероятно, не будет заключено до тех пор, пока лидеры не встретятся снова 27-28 июня.

Частично причина оптимизма по поводу сроков, как указано, "заключается в том, что у президента Франции Эммануэля Макрона будет мало возможностей для его обычных трюков в качестве великого разрушителя".

"В дни, когда французские либералы и Макрон, один из главных посредников в дискуссии о высших должностях, потерпели сокрушительное поражение от крайне правых на выборах в ЕС, его переговорные полномочия в Брюсселе были подорваны. Его внимание сейчас сосредоточено на досрочных выборах, которые он назначил во Франции, а не на рабочих местах в Брюсселе", - пишет издание.

В сочетании с войной россии против Украины и потенциальным возвращением бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом после ноябрьских событий в США Европа не может позволить себе внутренние торги в ущерб стабильности, заявили европейские чиновники и дипломаты.

Быстрое дипломатическое согласование вокруг "Большой четверки" резко контрастирует с ожиданиями перед европейскими выборами, когда Брюссель гудел слухами о том, что Макрон рассматривает альтернативы фон дер Ляйен на посту главы исполнительной власти ЕС, отмечает издание.

Действительно, скорость достижения консенсуса даже заставила некоторых дипломатов опасаться возможного поворота событий. "Чем больше оптимизма я слышу, тем больше я нервничаю", - сказал один дипломат ЕС.

Президент Еврокомиссии

Европейская народная партия, которая остается крупнейшей политической силой после европейских выборов, как сообщается, хочет гарантировать второй пятилетний мандат фон дер Ляйен. "Поскольку Макрон сосредоточен на своих внутриполитических беспорядках, лидеры континента почти наверняка протолкнут ее", - пишет издание.

"Лидеры не могут обойти ее, даже те, кто этого хочет, - сказал другой представитель ЕС. - Она их главный кандидат, они самая большая партия. Она будет первопроходцем".

Президент Евросовета

Социалисты, вторая по величине группа в Европейском парламенте и ключевая часть нынешней центристской коалиции, как указано, "претендуют на лидерство в Европейском совете, представляющем 27 стран-членов ЕС".

"Кошта является явным лидером в гонке на преемника нынешнего президента Европейского совета Шарля Мишеля - настолько, что дипломаты уже размышляют о том, кто станет главой его аппарата, если он получит эту должность", - пишет издание.

"Но дело еще не решено: кандидатство Кошты все еще может быть осложнено его юридическими проблемами", - пишет издание, ссылаясь на историю, когда ноябре прошлого года Кошта подал в отставку с поста премьер-министра после того, как прокуратура назвала его официальным подозреваемым в широкомасштабном расследовании торговли влиянием.

Никаких обвинений Коште предъявлено не было, но прокуратура не прекратила расследование в отношении бывшего премьер-министра.

"Многие европейские столицы больше не рассматривают судебное дело против Кошты как препятствие для его переезда в Брюссель. У него хорошие рабочие отношения с фон дер Ляйен, и европейские лидеры в целом его любят", - указывает издание.

По словам одного французского чиновника, Макрону нравится франкоязычный бывший премьер-министр Португалии, с которым он любит участвовать в интеллектуальных дискуссиях.

"Но португальская правовая система движется медленно, и хотя расследование в отношении Кошты продолжается, его юридические проблемы могут быть подняты скандинавскими странами, стремящимися поддержать кандидатуру премьер-министра Дании от социалистов Метте Фредериксен, чье имя всплывало в разговорах в Брюсселе несколько месяцев", - отмечает издание.

Глава дипломатии

По словам четырех чиновников, наиболее неопределенной должностью на данный момент является пост главы внешнеполитического ведомства. "Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас присматривается к этой должности, и, будучи женщиной-либералом из Восточной Европы и национальным лидером, она была бы почти идеальным выбором для либералов, выбирающих преемника Жозепа Борреля", - пишет издание.

"В преддверии европейских выборов страны ЕС, не имеющие большого опыта российской агрессии, скептически относились к ее резким антикремлевским позициям. Некоторые западные лидеры опасались, что Каллас может сосредоточиться исключительно на россии и не уделять достаточного внимания другим регионам, особенно Ближнему Востоку и Африке. Но с тех пор эта оппозиция утихла, поскольку Каллас идеально вписывается в нынешнюю головоломку с трудоустройством географически, политически и дипломатически", - говорится в публикации.

Президент Европарламента

Самой простой из четырех номинаций, как сообщается, будет предоставление еще одного срока на два с половиной года действующему председателю Европейского парламента Роберте Метсоле, которая является членом ЕНП. Но последнее слово по этому решению остается за самим парламентом, а не за лидерами ЕС.

О чем могут торговаться

"В ближайшие дни на неформальном ужине и саммите европейские лидеры будут торговаться с фон дер Ляйен, чтобы добиться уступок в обмен на их поддержку, предлагая поддержку в обмен на ключевые портфели в следующей Европейской комиссии", - пишет издание.

"Это главы государств и правительств. Они приезжают в Брюссель не только для того, чтобы заключить сделку", - сказал третий дипломат ЕС.

Издание отмечает, что даже если Европейский совет быстро достигнет соглашения по вопросу о должностях на высшем уровне, все еще остается вопрос в Европейском парламенте, который может проголосовать за второй пятилетний срок для фон дер Ляйен уже 18 июля.

"В обсуждениях на высшие должности всегда есть сюрпризы", - сказал четвертый дипломат ЕС.

Фон дер Ляйен, как указано, нужен 361 член Европейского парламента для одобрения второго пятилетнего срока. Хотя ее нынешняя коалиция получила 400 мест, партийные чиновники предупреждают, что по крайней мере 10 процентов могут не проголосовать за действующего президента, что потенциально лишит ее большинства.

"Не волнуйтесь, мы еще не там", - указал при этом еще один дипломат ЕС.

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