Шесть лидеров ЕС, которые ведут переговоры о высших должностях в блоке, согласились, что Урсула фон дер Ляйен из Германии, Антониу Кошта из Португалии и Кая Каллас из Эстонии должны получить самые высокие должности в Европейской комиссии, Европейском совете и внешнеполитической службе соответственно, со ссылкой на пять чиновников ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

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В шесть участников переговоров, как указано, входят премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск (от Европейской народной партии), премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц (от социалистов), а также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ( от либералов).

Следующим шагом станет встреча лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, на которой три имени будут представлены главам государств и правительств на утверждение, указывает издание.

Один из чиновников сказал, что премьер-министру Италии Джорджу и Мэлони не понравится, что она (снова) не участвовала в переговорах. Тем не менее, Италия, вероятно, получит очень "высокий портфель" в следующей Европейской комиссии.

Тот же чиновник сказал:"Теперь, когда они согласны, это [должно легко пройти] через Европейский совет".

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в социальных сетях после того, как во вторник появились новости об этом, что соглашение, которое ЕНП "заключила с левыми и либералами, противоречит всему, на чем основывался ЕС. Вместо включения он сеет семена деления. Высшие должностные лица ЕС должны представлять каждое государство-член, а не только левых и либералов!".