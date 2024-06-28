Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля в Лондоне - Фиала

Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля. Об этом сообщил Премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский и я вчера договорился, что мы завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне", - сообщил Фиала.

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По словам премьерам Чехии, подписать документ планируют 18 июля в Лондоне.

"...мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля", - резюмировал он.

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