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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля в Лондоне - Фиала

Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля в Лондоне - Фиала

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 12:59  •  11176 просмотра

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Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля, о чем заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля. Об этом сообщил Премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский и я вчера договорился, что мы завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне", - сообщил Фиала.

Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно18 апреля 2024, 18:24 • 22001 просмотр

По словам премьерам Чехии, подписать документ планируют 18 июля в Лондоне.

"...мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля", - резюмировал он.

Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности27 июня 2024, 12:38 • 22976 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
petr-fialaПетр Фиала
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
londonЛондон
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