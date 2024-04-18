Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно

Украина начала переговоры по двустороннему соглашению по безопасности с Чехией, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Чешскую сторону представлял генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий.

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Чехия демонстрирует неизменное лидерство в поддержке Украины и поощряет других партнеров к реализации смелых и важных инициатив, в частности по поставкам нашей стране боеприпасов. Мы также ощущаем мощную поддержку Чехии на пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО - подчеркнул Жовква.

Стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения по безопасности, обменялись видением его содержательного наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК, а также согласовали график дальнейших переговоров, чтобы лидеры двух стран могли подписать соглашение в ближайшее время.

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Неделю назад во время встречи в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Чешской Республики Петр Павел обсудили готовность заключить двустороннее соглашение по безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которую подписали во время Вильнюсского саммита НАТО 12 июля 2023 года.

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