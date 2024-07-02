Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности. Стороны договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

"По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства и во исполнение Совместной декларации "Группы семи" заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с чешской стороной о подписании двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чешскую делегацию возглавил генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий.

"Стороны отметили существенный прогресс в подготовке проекта будущего соглашения, а также договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время", - информирует ОП.

Дополнение

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.